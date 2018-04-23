أكدت تويوتا رسمياً أن الجيل الجديد من سوبرا والذي يتم تطويره رفقة بي ام دبليو سيحصل على محرك من الشركة البافارية وليس منها.
التأكيد جاء على لسان نائب رئيس البحث والتطوير Gerald Killmanm في حديث مع مجلة AutoRAI الهولندية، حيث قال جيرالد أن سوبرا ستستعمل نفس قاعدة عجلات بي ام دبليو Z4 الجديدة ومحركاً من بي ام دبليو كذلك. لا يعني هذا أن سوبرا و Z4 ستحصلان على نفس المحرك، حيث يتوقع أن تحصل سوبرا على محرك 6 سلندر بدون أي إضافات وبقوة تصل إلى 415 حصان، بينما ستحصل Z4 على محركات التيربو المعتادة من بي ام دبليو.
تثير عملية تطوير بي ام دبليو Z4 وتويوتا سوبرا المشتركة الكثير من الأخبار وينتظر العديد من متابعي الشركتين الكشف عنهما، وهو المتوقع في نهاية العام الحالي أو بداية 2019 على أقصى تقدير.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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