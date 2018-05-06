تستعد "بوجاتي" لإطلاق موديل جديد في حدث خاص في "بيفرلي هيلز" يتمثل في نسخة محدودة الانتاج، ولم يتم الكشف عن الاسم رسميًا حتى الآن.
ووفقًا للمعلومات المسربة عن السيارة فهي سيارة مميزة ولكنها لن تكون سوبر سبورت ولن تحمل نظام دفع كهربائي لأن خليفة شيرون سيكون كذلك، ويمكن أن تكون هذه السيارة 16C Galibier السيدان الفاستباك التي قدمت في 2009 وتأجلت اكثر من مرة.
وهناك من يتحدث عن كونها نسخة معدلة من شيرون سبورت لتبدو قريبة من فيجن جران توريزمو وهي سيارة تجريبية طرحتها الشركة في السابق لاستعراض ملامح شيرون واشتراها أمير سعودي في 2016.
كما أن هناك العديد من موديلات بوجاتي الجديدة وهذه الموديلات ستكون مخصصة للقيادة اليومية .
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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