تستعد "بوجاتي" لإطلاق موديل جديد في حدث خاص في "بيفرلي هيلز" يتمثل في نسخة محدودة الانتاج، ولم يتم الكشف عن الاسم رسميًا حتى الآن.

ووفقًا للمعلومات المسربة عن السيارة فهي سيارة مميزة ولكنها لن تكون سوبر سبورت ولن تحمل نظام دفع كهربائي لأن خليفة شيرون سيكون كذلك، ويمكن أن تكون هذه السيارة 16C Galibier السيدان الفاستباك التي قدمت في 2009 وتأجلت اكثر من مرة.

وهناك من يتحدث عن كونها نسخة معدلة من شيرون سبورت لتبدو قريبة من فيجن جران توريزمو وهي سيارة تجريبية طرحتها الشركة في السابق لاستعراض ملامح شيرون واشتراها أمير سعودي في 2016.

كما أن هناك العديد من موديلات بوجاتي الجديدة وهذه الموديلات ستكون مخصصة للقيادة اليومية .