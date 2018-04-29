سيارة مايباخ الـ suv الجديدة المثيرة للجدل على أرض الواقع

مرسيدس مايباخ التيمت لكجري الاختبارية تقدم لمحة أولية لـ سيارة مايباخ الـ SUV الإنتاجية القادمة التي تسعى مرسيدس بنز من خلال منافسة السيارة الإنجليزية القادمة رولز رويس كولينان ، التي تحمل من الآن لقب أفخم سيارة SUV في العالم .

التصميم الخارجي لـ سيارة مرسيدس مايباخ التيمت لكجري الـ SUV الاختبارية مستلهم من سيارة الكشف الاختبارية السابقة فيجن مرسيدس مايباخ 6 كابروليه ، التي ظهرت العام الماضي ضمن فعاليات مهرجان بيبل بيتش كونكورد ديليجنس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، ومن الخلف يبدو شكل السيارة الاختبارية مستلهم من سيارات السيدان لتظهر نوعاً من الغرابة التي قد لا تعجب البعض ، ومن هنا هناك جدل حول تصميم هذه السيارة الاختبارية الجديدة فهي تدمج بين هوية سيارات الـ SUV والسيدان في سيارة واحدة .

سيارة مايباخ الـ SUV الاختبارية تميزت بحصولها على سقف بانورامي منفصل من المنتصف ممتد بهذا التصميم حتى للزجاج الخلفي .

داخلية سيارة مرسيدس مايباخ التيمت لكجري الاختبارية هذه حصلت بالتأكيد على هوية فخمة للغاية تليق باسم مايباخ من الصانع الألماني مرسيدس بنز ، مع كسوة جلدية فاخرة باللون الأبيض ، ولمست من الأخشاب ذات الجودة العالية وإضافات باللون الذهبي الوردي – روز جولد – ، وتميزت المقصورة بحصولها على فتحات تكييف من نفس هوية تصميم الشبك الأمامي لهيكل السيارة ، وزودت بشاشاة كبيرة قياس 12.3 إنش ومقود ودواسات وقود تليق بهوية مرسيدس مايباخ المستقبلية ، كما يوجد بداخلها ابريق شاي وأكواب .

مقاعد مايباخ

ميكانيكياً تعتمد أجدد سيارات مرسيدس الاختبارية على 4 محركات كهربائية تولد معاً قوة 738 حصان ، وحصلت السيارة على بطارية 80 كيلوواط تمكنها من قطع مسافة تصل إلى 322 كم/س بالشحنة الكهربائية الواحدة .