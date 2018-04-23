تعتزم شركة ميني كشف النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها الكابريو خلال فعاليات معرض بكين الدولي للسيارات في الفترة من 29 أبريل إلى 4 مايو القادم.
وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها الجديدة تمتاز بكشافات LED المتوائمة مع وظيفة ماتريكس، والتي يمكن تفعيلها حتى سرعة 70 كلم/س. وهذه التقنية من شأنها تقديم المزيد من الإضاءة في الأجواء المظلمة مع عدم إبهار السيارات الأخرى. وعلى مؤخرة السيارة تظهر المصابيح الخلفية بتصميم العلم البريطاني.
ويتوفر للسيارة ميني كابريو الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 102 إلى 192 حصان، كما يتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي سداسي السرعات وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض سباعي السرعات، بجانب ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.
وتزخر المقصورة الداخلية بنظام صوتي فائق مع شاشة ملونة قياس 6.5 بوصة، مع نظام دمج الهواتف الذكية عبر تقنية البلوتوث. ومن التجهيزات الخاصة شحن الهواتف لاسلكيا وعكس شعار الشركة المنتجة جهة قائد السيارة، والتي تستمر لمدة 20 ثانية بعد فتح أو غلق الباب.
وأعلنت الشركة التابعة لمجموعة بي إم دبليو الألمانية أن سعر السيارة الكابريو الجديدة يبدأ من 23 ألف و300 يورو، أي نحو (500 ألف جنيه مصري).
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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