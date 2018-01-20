قررت شركة "هيونداي"، ان تصمم فئات جديدة من سيارات الـ"بيك أب"، وهذا لمنافسة سيارة تويوتا هايلوكس وفورد رانجر، وسيتم طرحها في الأسواق عام 2021.
كما قال Bill Thomas، رئيس العلاقات العامة بشركة هيونداي، بأستراليا: "إن الشركة تلقت ردود فعل إيجابية على فكرة إنتاج سيارة بيك أب بعد الكشف عن سانتا كروز الإختبارية، التي حصلت على الضوء الأخضر قبل أن تصل إنتاجيًا في 2021، مشيرا إلى أن السيارة تأتي بأحدث التصميمات والتقنيات لتنافس ماركات السيارات الأخرى".
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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