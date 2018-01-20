قررت شركة "هيونداي"، ان تصمم فئات جديدة من سيارات الـ"بيك أب"، وهذا لمنافسة سيارة تويوتا هايلوكس وفورد رانجر، وسيتم طرحها في الأسواق عام 2021.

كما قال Bill Thomas، رئيس العلاقات العامة بشركة هيونداي، بأستراليا: "إن الشركة تلقت ردود فعل إيجابية على فكرة إنتاج سيارة بيك أب بعد الكشف عن سانتا كروز الإختبارية، التي حصلت على الضوء الأخضر قبل أن تصل إنتاجيًا في 2021، مشيرا إلى أن السيارة تأتي بأحدث التصميمات والتقنيات لتنافس ماركات السيارات الأخرى".