فورد F-150 Power Stroke 2018

تسعى "فورد" للكشف عن F-150 Power Stroke موديل 2018 للتجار في الولايات المتحدة في شهر مايو، فهي موفرة في استهلاك الوقود، كما تحقق السيارة 30 ميلا للجالون في الطرق السريعة، وفي المدينة 22 ميلا في الجالون، و 25 ميلا في الجالون بصورة مجتمعة.

ويعتبر محرك السيارة الديزل أفضل في فئته بالنسبة للقوة مع توليد 250 حصانا أي أنه انه اكثر من رام 1500 موديل 2019 مع محرك HEMI V8.

كما أن الحمولة هي أيضا أكثر مما توفره الشاحنات المنافسة، وصنفت عند 2020 باوند في نسخ XL وXLT. وهذه القدرة تجعلها قادرة على نقل المعدات وحتى جر العربات المقطورة الصغيرة.

وترتبط السيارة بصورة قياسية بناقل حركة من 10 سرعات SelectShift أوتوماتيكي مطور بالتعاون مع شركة جنرال موتورز، وتبدأ نسخة F-150 الديزل من 46.315 ألف دولار أما رام 1500 ايكوديزل فتأتي بسعر 28.585 ألف دولار.