جاجوار xe 300 sport تنطلق بقوة 296 حصان
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جاجوار XE 300 Sport تنطلق بقوة 296 حصان

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العرب اليوم - جاجوار XE 300 Sport تنطلق بقوة 296 حصان

سيارة جاجوار XE 300 Sport
واشنطن - العرب اليوم

قدمت "جاجوار" سيارتها  XE 300 Sport  الجديدة بقوة 296 حصان ولمسات سحرية فريدة، كما أنها تعمل بالدفع بجميع العجلات الأربع، والنتيجة قدرتها على التسارع من الثبات الي 100 كم/ الساعة في 5.4 ثانية. 

وتأتي السيارة بباقة التصميم الخاصة بها في الخارج والجزء الأمامي يبدو كما لو كان انتاج شركة تعديل مع ما لا يقل عن أربعة أسطح كبيرة مغطاة باللون الأسود، والقطع الرمادية للتزيين تغطي شبكة التهوية، الفتحات الجانبية والمشتت.

وتتميز السيارة بعجلات 19 بوصة قياسية مع 20 بوصة اختيارية كما يميزها عن XES العادية الخيارات العديدة للطلاء وتشمل يولونج الأبيض، الفضي اندوس، الأسود سانتوريني، وكالديرا الأحمر. 

وبداخل السيارة خياطة صفراء على عكس عجلة القيادة والمقاعد والأبواب، وجميعها تأتي في الجلد الأسود ومقابل سعر 45.160 استرليني تأتي كل هذه التجهيزات مع نظام الملاحة بشاشة 10 بوصة.

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جاجوار xe 300 sport تنطلق بقوة 296 حصان جاجوار xe 300 sport تنطلق بقوة 296 حصان



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جاجوار xe 300 sport تنطلق بقوة 296 حصان جاجوار xe 300 sport تنطلق بقوة 296 حصان



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