بعدما كشفت فولكس واجن العام الماضي عن أصغر SUV لدى قائمتها والتي أطلقت عليها T-Roc، تسعى الشركة خلال معرض باريس المقبل عن الكشف عن سيارة SUV أصغر وهي T-Cross، النسخة الإنتاجية من T-Cross Breeze الإختبارية التي كشفت عنها قبل عامين.
سيارة فولكس واجن الجديدة لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن، ولكن التقارير أكدت أنها ستكون متوفرة في الأسواق مع نهاية العام الجاري 2018 ما يعني أن الفرصة الأمثل لتقديمها للجمهور سيكون خلال فترة الخريف خلال معرض باريس.
سيتم إنتاج السيارة على قاعدة عجلات MQB وهي التي شهدت إنتاج العديد من سيارات الشركة آخرها بولو، وستكون الـ SUV الصغيرة مخصصة لمنافسة نيسان جوك وبيجو 2008، كما من الممكن أن تحتوي على عدة خيارات للمحركات مثل محرك 3 سلندر سعة 1.0 لتر تيربو بقوة 75 حصان وآخر بقوة 115 حصان بالإضافة إلى فئة هجينة بمحرك كهربائي، وستكون مدعومة بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات أو آخر أوتوماتيكي ثنائي الكلتش.
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حضرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، حفل العشاء الذي أقامته مجلة "فوغ" في مدريد، إسبانيا، مساء الخميس، للاحتفال بتصدرها غلاف المجلة بإطلالة مثيرة لعددها هذا الشهر بالنسخة الاسبانية، وذلك بعد عودتها من سفر الزوجان نجم كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام إلى باريس معًا يوم الأربعاء لحضور عرض أزياء "لويس فيتون". بدت فيكتوريا البالغة من العمر 42 عاما، التي تحولت إلى عالم الموضة، بإطلالة مذهلة وجذابة خطفت بها أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث اختارت فستانا أنيقا باللون الأحمر من مجموعتها لصيف وربيع 2018، من الحرير الشيفون، وأضفى على جمالها الطبيعي مكياجا ناعما وهادئا، الذي أبرز لون بشرتها البرونزي، بالإضافة إلى تسريحة شعرها المرفوع. كما نسقت فستانها الأحمر مع زوجا من الاحذية باللون البنفسجي ذو كعب عالي، وقد أثارت فيكتوريا ضجة كبيرة
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