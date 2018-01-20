بعدما كشفت فولكس واجن العام الماضي عن أصغر SUV لدى قائمتها والتي أطلقت عليها T-Roc، تسعى الشركة خلال معرض باريس المقبل عن الكشف عن سيارة SUV أصغر وهي T-Cross، النسخة الإنتاجية من T-Cross Breeze الإختبارية التي كشفت عنها قبل عامين.

سيارة فولكس واجن الجديدة لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن، ولكن التقارير أكدت أنها ستكون متوفرة في الأسواق مع نهاية العام الجاري 2018 ما يعني أن الفرصة الأمثل لتقديمها للجمهور سيكون خلال فترة الخريف خلال معرض باريس.

سيتم إنتاج السيارة على قاعدة عجلات MQB وهي التي شهدت إنتاج العديد من سيارات الشركة آخرها بولو، وستكون الـ SUV الصغيرة مخصصة لمنافسة نيسان جوك وبيجو 2008، كما من الممكن أن تحتوي على عدة خيارات للمحركات مثل محرك 3 سلندر سعة 1.0 لتر تيربو بقوة 75 حصان وآخر بقوة 115 حصان بالإضافة إلى فئة هجينة بمحرك كهربائي، وستكون مدعومة بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات أو آخر أوتوماتيكي ثنائي الكلتش.