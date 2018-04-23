نظام android auto يتيح استعراض كل جهات الإتصال الخاصة بك

سعت جوجل أن يكون نظام Android Auto الخاس بالسيارات عملي وغير مشتت للسائق في نفس الوقت، ولكنها بدأت في إضافة بعض المزايا التي قد تكون مشتت] لذهن السائق وتدفعه للتعامل مع الشاشة بشكل كبير أثناء القيادة.
في الشهر الماضي أضافت جوجل لنظامها Android Auto ميزة "Swipe up to unlock" أو التمرير للفتح، وبذلك يستطيع السائق الوصول للمزيد من الصلاحيات داخل الهاتف دون الحاجة إليه، والآن أضافت جوجل ميزة إستعراض كل جهات الإتصال المتواجدة في الهاتف عبر Android Auto، حيث كان في السابق يمكنك فقط الوصول لجهات الإتصال المميزة بنجمة أو عبر المكالمات الحديثة، أو عبر مساعد جوجل الشخصي Google Assistant.
ولكن الآن ستتمكن من الوصول إلى كل جهات الإتصال عبر تطبيق الهاتف في الشاشة، ولكن سيميز النظام ما إن كانت السيارة تتحرك أم لا، فعندما تكون السيارة في حركة مما يعني أنك تقود سيكون تصفح جهات الإتصال محدود بنقرات معينة فقط على عكس ذلك عندما تكون السيارة متوقفة وذلك لحمايتك من التشتت.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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