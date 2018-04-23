نظام android auto يتيح استعراض كل جهات الإتصال الخاصة بك

سعت جوجل أن يكون نظام Android Auto الخاس بالسيارات عملي وغير مشتت للسائق في نفس الوقت، ولكنها بدأت في إضافة بعض المزايا التي قد تكون مشتت] لذهن السائق وتدفعه للتعامل مع الشاشة بشكل كبير أثناء القيادة.

في الشهر الماضي أضافت جوجل لنظامها Android Auto ميزة "Swipe up to unlock" أو التمرير للفتح، وبذلك يستطيع السائق الوصول للمزيد من الصلاحيات داخل الهاتف دون الحاجة إليه، والآن أضافت جوجل ميزة إستعراض كل جهات الإتصال المتواجدة في الهاتف عبر Android Auto، حيث كان في السابق يمكنك فقط الوصول لجهات الإتصال المميزة بنجمة أو عبر المكالمات الحديثة، أو عبر مساعد جوجل الشخصي Google Assistant.

ولكن الآن ستتمكن من الوصول إلى كل جهات الإتصال عبر تطبيق الهاتف في الشاشة، ولكن سيميز النظام ما إن كانت السيارة تتحرك أم لا، فعندما تكون السيارة في حركة مما يعني أنك تقود سيكون تصفح جهات الإتصال محدود بنقرات معينة فقط على عكس ذلك عندما تكون السيارة متوقفة وذلك لحمايتك من التشتت.