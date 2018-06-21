فورد تخترع طريقة سهلة لوضع الامتعة على سقف سياراتها

سجلت شركة فورد الأمريكية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، براءة اختراع تحت اسم "أساليب وأجهزة التحكم في إمالة السيارة".
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن هذا الاختراع عبارة عن نظام إمالة للسيارات يجعل إدخال وإخراج الامتعة أكثر سهولة، عن طريق مجموعة المحركات التي تعمل على تعديل الطول، مع متحكم للتحكم في ارتفاع المحركات.
وسيمكن هذا النظام المستخدم من التحكم في درجة ميل السيارة كي يمكن وضع أو إزالة الامتعة من السقف، حيث يعد وضع أو إزالة الاغراض من سقف السيارة أمرًا متعبًا.
ومن الممكن استخدام جهاز متنقل قادر على تحديد زاوية الميل المرغوبة، وهو ما قد يكون مفيداً لملاك سيارات SUV، وكذلك لسيارات الفان.
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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