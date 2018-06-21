فورد تخترع طريقة سهلة لوضع الامتعة على سقف سياراتها

سجلت شركة فورد الأمريكية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، براءة اختراع تحت اسم "أساليب وأجهزة التحكم في إمالة السيارة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن هذا الاختراع عبارة عن نظام إمالة للسيارات يجعل إدخال وإخراج الامتعة أكثر سهولة، عن طريق مجموعة المحركات التي تعمل على تعديل الطول، مع متحكم للتحكم في ارتفاع المحركات.

وسيمكن هذا النظام المستخدم من التحكم في درجة ميل السيارة كي يمكن وضع أو إزالة الامتعة من السقف، حيث يعد وضع أو إزالة الاغراض من سقف السيارة أمرًا متعبًا.

ومن الممكن استخدام جهاز متنقل قادر على تحديد زاوية الميل المرغوبة، وهو ما قد يكون مفيداً لملاك سيارات SUV، وكذلك لسيارات الفان.