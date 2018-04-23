أعلن بيل دي بلاسيو عمدة مدينة نيويورك تحديد موعد بدء تفعيل حظر السيارات في سنترال بارك.

وابتداءً من 27 يونيو، كل الطرق المؤدية إلى سنترال بارك سيكون سير السيارات فيها محظورا، ويستثنى من ذلك سيارات إدارة الحديقة والطواريء والشرطة.

قرار حظر السيارات بالحديقة الأيقونية التي مساحتها 3.4 كيلومتر مربع ويزورها سنويا 42 مليون شخص، يأتي ضمن جهود المدنية لتقليل حوادث الازدحام والتلوث في المنطقة.

"بناء الحديقة للسيارات لم يكن الهدف منها، حرفيا، تم بناؤها قبل السيارات. لقد بنيت للناس. وسيكون هنالك نوع من السلام وشعور بالأمان لم يكن فيها سابقا" – في تصريح دي بلاسيو.

يذكر أن عمدة نيويورك لديه مباردة تسمى الرؤية صفر والتي يسعى بها لتحسين السلامة في شوارع المدينة، وبالفعل بين 2013-2016 انخفضت نسب الحوادث في المدينة بنسبة 28%، وذلك عبر عدة إجراءات بينها زيادة القيود على السرعة القصوى وتغليظ العقوبات.