تصريحات رسمية صادمة حول سيارة مازيراتي ليفانتي الـ suv

سيارة مازيراتي ليفانتي – Maserati Levante تعتبر أول سيارة SUV إنتاجية من الصانع الإيطالي مازيراتي ، وظهرت لأول مرة في العالم ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات في عام 2016 ، واعتمدت على شقيقتها الاختبارية مازيراتي كوبانج التي تم إطلاقها في عام 2011 .

وقال المصدر الرسمي مارتشيوني لموقع Motor Trend “لم تكن ليفانتي سيارة ناجحة منذ أول يوم لها ، وحاولت مازيراتي الترويج لهذه السيارة المختلفة عن باقي أسطولها من خلال توفير نسخ متعددة ومن ناحية الأسعار، ولكن وللأسف لم تشكل هذه السيارة النجاح المتوقع”.

وأضاف “سجل إطلاق طراز ليفانتي فشلاً هائلاً لنا وهو ما انعكس على مبيعاتها في وقتنا الراهن”.

وتمكن الصانع الإيطالي حتى الآن من بيع 5,485 نسخة فقط في العالم ، مما أجبر مازيراتي لتخفيض إنتاج أول سيارة SUV لديها بنسبة 59% في عام 2017 .

وقدمت الشركة مؤخراً نسخة مازيراتي ليفانتي تروفيو المزودة بمحرك V8 سعة 3.8 لتر مع شاحن توربيني مزدوج من فيراري يولد قوة 581 حصان (590 حصان أوروبي PS) و 730 نيوتن.متر من عزم الدوران لتكون أقوى سيارة إنتاجية من مازيراتي ، وتتسارع نسخة تروفيو من 0 إلى 100 كم/س في 3.9 ثانية ، وستحاول هذه السيارة التي سيتم بيعها قريباً في الأسواق إنقاذ وضع مبيعات هذا الطراز .

يجدر الإشارة إلى أن طراز ليفانتي يتوفر في الوقت الحالي بهذه الخيارات من المحركات :

محرك V6 سعة 3 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 330 حصان و 500 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 6 ثواني وتبلغ سرعتها القصوى 251 كم/س.

محرك V6 سعة 3 لترات مع شاحن توربيني مزدوج يولد قوة 430 حصان و 580 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 5.2 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 265 كم/س.

محرك V6 سعة 3 لترات تيربوتشارجد يعمل على الديزل يولد قوة 275 حصان و 600 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 6.9 ثانية.

يبدأ سعر مازيراتي ليفانتي وفقاً لأسواق الإمارات العربية المتحدة من 98,950 دولار أمريكي أي ما يعادل 363,500 درهم إماراتي.