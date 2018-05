استطاعت سيارة هيونداي "توسان" أن تتصدر مبيعات سيارات الـSUV الفئة C متعددة الاستخدامات المتاحة بالسوق المحلي في الربع الأول من 2018 الجاري.

وحققت توسان التي تجذب الآلاف من عملاء السوق، مبيعات قدرت بـ1320 وحدة بحصة سوقية قدرها 26.1 %، ذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

الصانع الكوري حقق معادلة الجمع بين المظهر الرياضي الخارجي والمحرك الاقتصادي الموفر للوقود في سيارة واحدة، إضافة إلى المزايا والتجهيزات الأخرى التي عادة ما تتوافر فقط بالسيارات الفارهة.

وتقدم مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل هيونداي بمصر، السيارة توسان بـ5 فئات مختلفة التجهيزات، وجميعها مزود بمحرك مكون من 4 سلندرات سعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصان باستثناء الفئة الأعلى منها حيث يبلغ قوة محركها 175 حصان، وناقل حركة ستيبترونيك.

وتتوافق الفئات الخمس من هيونداي توسان في الأبعاد الخارجية، حيث يبلغ ارتفاعها عن الأرض 182 مم، ووزنها يبلغ وهي فارغة 1456 كجم، كما تتمتع جميعها بفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ومرايا جانبية كهربائية، كما تمتاز جميع الفئات بوسائل الأمان الأساسية مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

ويبلغ سعر الفئة الأولى 1.6 A/T GL من توسان 465 ألف جنيه، والفئة الثانية 1.6 A/T GLS بـ490 ألف جنيه، والثالثة 1.6 A/T GLS Plus بـ512 ألف جنيه، والرابعة 1.6 A/T GLS Fully Loaded بـ537 ألف جنيه، أما الفئة الخامسة والأعلى 1.6 A/T Turbo GDI تباع بـ628 ألف جنيه.

التجهيزات الإضافية التي تمتاز بها الفئات الأعلى من السيارة تتمثل في باقة الكروم الخارجية، وفتحة السقف البانورامية، والوسائد الهوائية الرباعية، والمصابيح الأمامية الحساسة للإضاءة، والمقاعد والمساند الأمامية المكيفة، وإمكانية التحكم في عجلة القيادة أوتوماتيكيًا، وكمبيوتر رحلات، وشاشة عرض 8 بوصة، وزر لتشغيل المحرك، والتحكم في السيارة بدون مفتاح، وحساسات أمامية وخلفية، ومساحات زجاج خلفية وأمامية حساسة للأمطار ومساحات للكشافات الأمامية، والكاميرا الخلفية، ونظام (TPMS) لمراقبة ضغط الإطارات، والفرش الجلد وغيرها.

هيونداي أكدت أنها صممت هيكل توسان من الصلب العالي الصلابة (AHSS) بطريقة الطرق الساخن، مما يوفر مزيدًا من الخفة والأمان والطمأنينة، بالإضافة إلى نظام سحب (ATCC) المساعد لنظام الدفع الرباعي ونظام تقارني الذي يتميز بالانسيابية والثبات.

يشار إلى أن هيونداي توسان وقع عليها الاختيار كأفضل سيارة دفع رباعي صغيرة في اختبارات الجودة المبدئية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2015.