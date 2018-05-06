تيسلا موديل y الجديدة كلياً ستأتي بحلول عام 2020

في مارس الماضي، نشر رئيس تيسلا السيد إيلون موسك الصورة التشويقية التي في الأعلى عبر حسابه في تويتر قائلاً أن الكروس أوفر الصغيرة موديل Y قادمة بعد سنوات قليلة، اليوم عاد ليؤكد أن السيارة قادمة في بداية العام 2020.

السيد موسك أعلن الموعد الجديد خلال لقائه إجتماع الربع الأول للمستثمرين في تيسلا، وذكر أن بداية الإنتاج سيكون في نوفمبر 2019 وأن الإنتاج لن يكون في مصنع الشركة الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.