تيسلا موديل y الجديدة كلياً ستأتي بحلول عام 2020

في مارس الماضي، نشر رئيس تيسلا السيد إيلون موسك الصورة التشويقية التي في الأعلى عبر حسابه في تويتر قائلاً أن الكروس أوفر الصغيرة موديل Y قادمة بعد سنوات قليلة، اليوم عاد ليؤكد أن السيارة قادمة في بداية العام 2020.
السيد موسك أعلن الموعد الجديد خلال لقائه إجتماع الربع الأول للمستثمرين في تيسلا، وذكر أن بداية الإنتاج سيكون في نوفمبر 2019 وأن الإنتاج لن يكون في مصنع الشركة الرئيسي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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