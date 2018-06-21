لبنان تصنع أول سيارة رباعية الدفع

كشفت المؤسسة اللبنانية "فرام للصناعة" الستار عن أول سيارة رباعية الدفع " Frem Immortal"، من تصميم المهندس اللبناني دايفيد فرام.

وبحسب ما ذكره موقع " lbcgroup.tv" اللبناني، فإن " Frem Immortal" أول سيارة رباعية الدفع تصنع في لبنان، حيث أنها مجهزة لخارج مسار الطرقات Off road.