فولكس فاجن golf gti tcr أسرع سيارة جولف حتى الآن

استعرضت فولكس فاجن مؤخرا سيارة "Golf GTI TCR" الصغيرة التي صنفت كأسرع سيارات "Golf" حتى الآن.
وزودت هذه السيارة بمحرك رياضي بسعة 2 لتر قادر على توليد عزم 290 حصانا، يصل بالسيارة إلى سرعة 260 كلم.
وأتت هذه السيارة بنظام دفع أمامي وأنظمة تمنع انزلاقها على الطرقات السريعة والمتعرجة، بالإضافة إلى عجلات رياضية بحجم 18 بوصة، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.
أما من الداخل، فقد زودت مقصورة السيارة بمقاعد رياضية مميزة، وشاشتين إلكترونيتين لعرض والتحكم بمختلف الخصائص والتقنيات المتاحة.
ومن المنتظر أن تطرح فولكس فاجن هذه السيارة رسميا في الربع الأخير من العام الجاري.تبدأ بيع سيارتها AMG GT S Roadster الأسبوع الجاري بهذا السعر
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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