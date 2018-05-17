فولكس فاجن golf gti tcr أسرع سيارة جولف حتى الآن

استعرضت فولكس فاجن مؤخرا سيارة "Golf GTI TCR" الصغيرة التي صنفت كأسرع سيارات "Golf" حتى الآن.

وزودت هذه السيارة بمحرك رياضي بسعة 2 لتر قادر على توليد عزم 290 حصانا، يصل بالسيارة إلى سرعة 260 كلم.

وأتت هذه السيارة بنظام دفع أمامي وأنظمة تمنع انزلاقها على الطرقات السريعة والمتعرجة، بالإضافة إلى عجلات رياضية بحجم 18 بوصة، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

أما من الداخل، فقد زودت مقصورة السيارة بمقاعد رياضية مميزة، وشاشتين إلكترونيتين لعرض والتحكم بمختلف الخصائص والتقنيات المتاحة.

ومن المنتظر أن تطرح فولكس فاجن هذه السيارة رسميا في الربع الأخير من العام الجاري.تبدأ بيع سيارتها AMG GT S Roadster الأسبوع الجاري بهذا السعر