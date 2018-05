خاطبت شركة "المنصور" للسيارات، وكيل علامتي "أوبل" الألمانية و"شيفرولية" الأمريكية في مصر شبكة موزعيها بالأسعار الجديدة لسيارات الركوب "الملاكي" بعد تحريكها، وذلك لتطبيقها بشكل رسمي في مايو الجاري.

وتراوحت معدلات الزيادة بين السيارات التي تقدمها المنصور لعملائها في مصر بين 1000 و10.000 جنيه، وطالت الزيادة جميع موديلات 2018، باستثناء شيفرولية "كروز" التي تباع الفئة الأولى منها بـ314.000 والفئة الثانية بـ339.000 جنيه.

وارتفعت قيمة شيفرولية لانوس 3000 آلاف جنيه عن أسعار أبريل المنقضي، لتباع بـ162.900 جنيه بدلًا من 159.900 جنيه، كما زادت أسعار طرازي شيفرولية "أفيو" حيث أصبح سعر الفئة الأولى 191.800 جنيه وسعر الفئة الثانية 206.000 جنيه.

ونالت الزيادة من أسعار شيفرولية "أوبترا" لتباع الفئة الأولى منها بـ218.900 جنيه بدلًا من 216.900 جنيه في أبريل، في حين وصل سعر الفئة الثانية منها إلى 230.000 جنيه بزيادة 1000 جنيه عن السعر السابق.

أما سيارات أوبل فقد نالت النصيب الأكبر من الزيادة، حيث ارتفعت أسعار "كورسا" بقيمة 10 آلاف جنيه، لتباع بـ329.900 جنيه بدلًا من 319.900 جنيه في أبريل، كما زادت أوبل "أسترا" الفئة الأولى 3 آلاف جنيه لتصبح بعد الزيادة بـ342.990 جنيه، في حين تباع الفئة الثانية بـ384.990 جنيه بدلًا من379.990 جنيه بزيادة قدرها 5 آلاف جنيه.

ووصل سعر أوبل "إنسيجنيا" 2018 فئة "A/T Elegance" إلى 538.000 جنيه بزيادة قدرها 8 آلاف و100 جنيه حيث كان سعرها في أبريل 529.990 جنيه، وارتفع سعر الفئة "A/T H/L" 7 آلاف و100 جنيه لتباع بـ587.000 جنيه بدلًا من 579.990 جنيه، أما الفئة الثالثة "A/T T/L" الأعلى أصبح سعرها بعد الزيادة 669.000 جنيه.

وارتفعت كذلك أسعار أوبل "كاسكادا" إلى 679.900 جنيه بعدما كانت تباع في الشهر الماضي بـ669.990 جنيه بفارق سعري قدره 9 آلاف و900 جنيه.

يذكر أن شيفرولية استطاعت أن تحتل المركز الثالث مناصفة مع رينو الفرنسية في قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بالسوق المصري في الربع الأول من 2018 بحصة 10.1% من إجمالي المبيعات لكل منهما، فيم حلت أوبل في المركز السادس بنسبة 4.9%.