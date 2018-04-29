شركة هولندية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يتجاوز سعرها 2 مليون جنيه

أعلنت شركة Lightyear عن تطوير سيارة كهربائية مبتكرة تعمل بالطاقة الشمسية.
وأوضحت الشركة الهولندية أن سيارتها Lightyear One رباعية الدفع تعتمد على أربعة محركات مركبة على صرة العجلات تعمل بالطاقة الكهربائية، التي تستمدها من الخلايا الشمسية، لتتيح إمكانية التنقل لأسبوع كامل أو حتى شهر دون الحاجة للشحن.
واعتمادا على نوع البطارية، من المفترض أن تصل السيارة بشحنة واحدة إلى مدى سير يتراوح من 400 إلى 800 كلم. ويمكن أن تتم عملية الشحن أيضا عن طريق التوصيل بمقابس الكهرباء، أو عن طريق الشاحن السريع.
وأشارت شركة Lightyear إلى أن وحدة تخزين الطاقة بسيارتها الجديدة يمكن استغلالها كمصدر طاقة للاستخدام الخارجي أو حتى في المنزل، كما أضافت أنها عملت في السنوات الأخيرة على تطوير منصة كهربائية شمسية أصلية كاملة تصل إلى ثلاثة أضعاف كفاءة الطاقة مقارنة بالسيارات الكهربائية الحالية في السوق.
ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة في الأسواق بحلول عام 2020 بسعر يبدأ من 119 ألف يور(اي ما يعادل 2 مليون و 23 ألف جنيه).
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