تعرف على موعد طرح أودي a1 sportback الجديدة بالأسواق

كشفت شركة أودي عن الجيل الجديد من سيارتها A1 Sportback الصغيرة، الذي من المقرر طرحه بالأسواق في الخريف.
وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الثاني من السيارة خماسية الأبواب يأتي بحجم أكبر؛ حيث زاد طوله إلى 03ر4 متر، كما زاد طول قاعدة العجلات إلى 56ر2 متر، ما يعني المزيد من الرحابة في الخلف والمزيد من السعة في صندوق الأمتعة؛ حيث تبلغ السعة حاليا 335 لترا، مع إمكانية زيادتها إلى 1090 لترا.
وعلى صعيد الدفع يتوفر للسيارة الجديدة باقة محركات تغطي نطاق قوة يمتد من 70 كيلووات/95 حصان إلى 147 كيلووات/200 حصان.
ولم تكشف أودي عن أية بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو قيم الاستهلاك أو الأسعار.
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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