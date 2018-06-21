تعرف على موعد طرح أودي a1 sportback الجديدة بالأسواق

كشفت شركة أودي عن الجيل الجديد من سيارتها A1 Sportback الصغيرة، الذي من المقرر طرحه بالأسواق في الخريف.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الثاني من السيارة خماسية الأبواب يأتي بحجم أكبر؛ حيث زاد طوله إلى 03ر4 متر، كما زاد طول قاعدة العجلات إلى 56ر2 متر، ما يعني المزيد من الرحابة في الخلف والمزيد من السعة في صندوق الأمتعة؛ حيث تبلغ السعة حاليا 335 لترا، مع إمكانية زيادتها إلى 1090 لترا.

وعلى صعيد الدفع يتوفر للسيارة الجديدة باقة محركات تغطي نطاق قوة يمتد من 70 كيلووات/95 حصان إلى 147 كيلووات/200 حصان.

ولم تكشف أودي عن أية بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو قيم الاستهلاك أو الأسعار.