انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لسيارة غير تقليدية تستطيع التحول إلى روبوت عملاق طوله 4 أمتار، حيث اختلفت هذه السيارة وبشكل كبير عن كثير من السيارات الأخرى المتحولة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأن السيارة تستطيع تغيير شكلها مع وجود راكبين (السائق وراكب في المقعد المجاور له) بداخلها طوال الوقت.
وتم تصميم هذه السيارة المتحولة بتعاون شركة تاكارا تومي اليابانية مع شركة بريف روبوتيكس للتصميمات، حيث أطلقت الشركتين على هذه السيارة اسم J-deite، وأظهر الفيديو أن عملية التحول من سيارة إلى روبوت عملاق تتم خلال دقيقة واحدة تقريبا.
ولمن يتساءل عن عمل هذه السيارة فهي سيارة حقيقية تستطيع التحرك بسرعة قصوى 59 كم/ساعة، أما عند تحولها إلى روبوت فيمكنها التحرك بسرعة قصوى تبلغ 28 كم/ساعة تقريبا، كما يمكن للروبوت العملاق المشي أيضا بتحريك أقدامه لكن بسرعة بطيئة جدا لا تتعدى أكثر من 96 متر في الساعة.
وتم تصميم هذه المركبة لعرضها في الحدائق العامة والأحداث والمؤتمرات الهامة، ولا يتوجد حتى الأن أنباء مؤكدة عن انتاج الشركتان لهذه المركبة بشكل موسع في وقت قريب.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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