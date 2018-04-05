استدعاء 90 انفينيتي q30 في السعودية لخلل في الوسائد الهوائية

سعيًا منها لضمان حقوق المستهلك بشكل كامل، أعلنت وزارة الجارة والاستثمار عن استدعائها لـ 90 انفينيتي Q30 وذلك لخلل في الوسائد الهوائية.

يكمن الخلل في الوسادة الهوائية الخاصة بالسائق فقط، حيث يمكن أن تخرج بشكل مفاجئ وبدون التعرض إلى حادث، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة بكل تأكيد. تظهر أرقام هياكل السيارات المتضررة في الإعلان الذي نشرته الوزارة ويمكن لأصحابها التواصل مع الوكيل المحلي لـ انفينيتي في المملكة على الرقم المجاني 8002442020 وذلك لإجراء الإصلاحات المجانية اللازمة.