تعد مادة "النانو سيراميك" من أفضل الحماية للسيارة من الخدوش والأتربة، وأشعة الشمس ومن بهتان اللون والماء والندى وعوامل التعرية والأكسدة.

كما تجعل هذه المادة السيارة لامعة مثل الكريستال دائماً، ويمكن إزالة النانو سيراميك دون أثر أو ضرر على دهان الفبريكة، ومن مميزاتها ما يلي:-

- الحماية من أشعة الشمس الفوق بنفسجية الضارة

- تحمي من الخدوش السطحية الناتجة من غسيل السيارات.

- النانو سيراميك يعطي لمعان وبريق متميز ومستمر.

- قناع شفاف واقي من الطين والخدوش، ويجعل سطح السيارة ناعم، مما يساعد في عملية الغسيل.

مراحل دهان النانو سيراميك على سيارتك من الخارج دون الذهاب لمركز صيانة، اتبعها من خلال المكونات والنصائح التالية:-

- منظف الطلاء "البولش" مع قطعة أسفنج سوداء لتلميع دهان السيارة اولاً.

- قطعة قماش حمراء لتلميع وتنظيف النانو سيراميك بعد أن يجف.

- زجاجة طلاء النانو سيراميك لحمياة السيارة.

- قطعة قماش بيضاء كبيرة لإستخدامها في إزالة بقايا سائل النانو وللتلميع النهائي، بعد عملية تطبيقه بشكل صحيح ووضع كمية كافية من السائل على سطح السيارة.

- يجب عليك غسل السيارة تماماً بالماء، ويفضل في مغسلة السيارات، والأفضل من ذلك الغسيل اليدوي بالصابون السائل.

- التأكد من أن جميع الشوائب العالقة على سطح السيارة مثل فضلات الطيور أوراق الشجر الطين تم إزالتها تماماً قبل أي شيء.

- اختيار مكان به إضاءة قوية وجيدة لرؤية سطح السيارة بوضوح.

- يكون المكان في الهواء الطلق أو جراج السيارة، ولابد ان تتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

- يجب أن تكون السيارة غير حارة، وتكون باردة قبل الدهان.