أعلن وكلاء شركة لادا الروسية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن بدء بيع سيارات السيدان "Vesta Cross" رسميا في روسيا.

وبحسب ما ذكره موقع قناة "روسيا اليوم" الإخباري، فإن السيارات الجديدة تتميز عن سيارات "Vesta" التقليدية بهيكل عصري أنيق تزينه خطوط جانبية انسيابية، ومصابيح تداخلت مع تصميم الشبك الأمامي بشكل ملفت.

وتتمتع هذه السيارات الجديدة بارتفاع مميز لجسمها عن الأرض، ويبلغ 203 ملم، إضافة إلى العجلات بمقاس 17 إنشا، الأمر الذي يمكنها من اجتياز مختلف الطرق الوعرة والسير عبر الثلوج بكل سهولة.

وزودت Vesta Cross، بنوعين من المحركات، بسعة 1.6 لتر وعزم 106 أحصنة، ومحركات بسعة 1.8 لتر بعزم 122 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية بـ 5 مراحل.

وزودت مقصورة السيارة الجديدة بالعديد من وسائل الراحة والرفاهية للمستخدم، ابتداء من أحدث أنظمة المولتيميديا والتي يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، وأنظمة التحكم بالتكييف وتدفئة المقاعد والمقود.