أعلنت شركة السيارات الأميركية "فورد" عن سحب 300 سيارة من طراز "إفريست" و"رانجر" من أستراليا.
وبحسب موقع روسيا اليوم، ذكرت وسائل الإعلام المختصة أن الشركة الأمريكية ستسحب سياراتها المنتجة عام 2018 من السوق الأسترالية، بسبب مشاكل متعلقة بنظام التوجيه، خاصة في السيارات المستخدمة في المدن الكبرى.
ويعود السبب في ذلك للحمل الكبير الذي يتعرض له نظام التوجيه في التكدسات المرورية في المدن.
وتعهدت الشركة بتحمل كافة تكاليف وأعباء إصلاح العيوب في هذه السيارات.
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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