أعلنت شركة السيارات الأميركية "فورد" عن سحب 300 سيارة من طراز "إفريست" و"رانجر" من أستراليا.

وبحسب موقع روسيا اليوم، ذكرت وسائل الإعلام المختصة أن الشركة الأمريكية ستسحب سياراتها المنتجة عام 2018 من السوق الأسترالية، بسبب مشاكل متعلقة بنظام التوجيه، خاصة في السيارات المستخدمة في المدن الكبرى.

ويعود السبب في ذلك للحمل الكبير الذي يتعرض له نظام التوجيه في التكدسات المرورية في المدن.

وتعهدت الشركة بتحمل كافة تكاليف وأعباء إصلاح العيوب في هذه السيارات.