أوبر العالمية تعلن ان خدماتنا ستصل إلى نصف سكان مصر بحلول 2019

قال بارني هارفورد، رئيس العمليات بشركة "أوبر" العالمية لخدمات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، إن الشركة تخطط لتغطية 50% من المحافظات المصرية بنهاية العام الجاري.

ويزور هارفورد منطقة الشرق الأوسط حاليًا، حيث بدأ زيارته بمصر من أجل الإعلان عن التوسعات التي ستقوم بها "أوبر" في الفترة الزمنية المقبلة، وأبرزها إيصال خدماتها لمدنًا مصرية جديدة.

وأضاف هارفورد في بيان صحفي، أن مصر تعد من أسرع أسواق الشركة نموًا في العالم، وهو ما يجعل قرار التوسع أمرًا منطقيًا.

وأكد أن التوسع يوفر آلاف فرص العمل الجديدة في نصف المحافظات المصرية، مشيرًا إلى أن "أوبر" استطاعت في 2017 توفير 150 ألف فرصة عمل جديدة، و40% منهم لم يكن لديهم عمل.

من جانبه قال عبد اللطيف واكد، مدير عام "أوبر" في مصر إن الشركة تعمل على تمكين السائقين لزيادة دخلهم من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة؛ واليوم حان الوقت كي نقدم المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن خطة التوسع ستبدأ بمدينتي "الغردقة" بمحافظة البحر الأحمر و"الزقازيق" بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنهما من المدن الواعدة على صعيد الفرص الاقتصادية.

وأوضخ واكد أن "أوبر" تقوم بدراسة السوق باستمرار كي تقدم لسكان كل مدينة التكنولوجيا التي تلائم احتياجاتهم، لافتًا إلى قيامهم بإطلاق التطبيق في 7 مدن محورية حتى الآن، وهناك خطط لمزيد من التوسع في مصر.

وكانت أوبر أعلنت في يناير الماضي عن تقديم خدماتها لسكان كل من دمنهور بمحافظة البحيرة وطنطا بمحافظة الغربية، الأمر الذي مهد الطريق لدخول أوبر لمدن الدلتا.

ومع إطلاق خدمات الشركة في الزقازيق والغردقة، أصبحت "أوبر" تتواجد الآن في 7 مدن مختلفة هي الإسكندرية والقاهرة ودمنهور والغردقة والمنصورة وطنطا والزقازيق.