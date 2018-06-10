أعلنت شركة مكسيم أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة " دوماى" الصينية الجديدة، عن طرح طرازين جديدين يدخلان السوق المصري لأول مرة، ينتميان إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv.
وكشف وكيل السيارة في حفل أقيم مساء أمس السبت، بأحد فنادق التجمع الخامس بحضور كل من المهندس وائل أمين – الرئيس التنفيذي للشركة، محمد فربد رئيس قطاع المبيعات بمكسيم اوتوموتيف، عن طراز X5، X7.
ومن المنتظر أن يتم طرح السيارةX5 بسعر يبدأ من 319 و 900 جنيه، في حين تبلغ سعر الفئة الأعلى 354 و900 جنيه، بينما يبلغ سعر السيارة X7 749 الف و900 جنيه .
ومن جانبه قال محمد فربد رئيس قطاع المبيعات بمكسيم اوتوموتيف أن سيارات " دوماى " تتميزان بأفضل جودة قدمتها تكنولوجيا صناعة السيارات الصينية في العالم من حيث التصنيع و المواصفات والرفاهية .
وتأتي سيارةX5، بمحرك تربو من شركة ميتسوبيشي سعة 1.5 لتر، بقوة 148 حصان، ويرتبط ‏المحرك بناقل حركة أتوماتيك طراز ‏CVT‏.
وتصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي في " X5" إلي 390 لترًا، بالإضافة إلي عدد كبير من التجهيزات أبرزها مصابيح الليد الامامية، ووسائل الترفيه الداخلية من تجهيزات صوتية وشاشة عرض وتكيف الهواء الإلكتروني.
وتتوافر في السيارة مواصفات الأمان الأساسية أبرزها وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف، وزودت السيارة بنظام التحكم الإلكتروني بالثبات، والفرامل الإلكترونية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
بينما تأتي سيارة دوماى X7 بمواصفات أعلي بعد تزويدها بمحرك ميتسوبيشي أيضاً سعة 2.0 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، تبلغ قوته 174 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 250 نيوتن عند 2400 لفة في الدقيقة .
و يبلغ طول السيارة 4736 مم وعرضها 1942 مم وارتفاعها 1672 مم بالإضافة الى قاعدة عجلات تبلغ 2850 مم ويبلغ وزن السيارة 1731 كجم، وتصل مساحة صندوق الأمتعة الخلفي إلي 352 لتراً .
وتبلغ سرعة السيارة القصوى 201 كم/س عند وصول المحرك لـ6000 لفة في الدقيقة، وتستطيع التسارع من الثبات وحتى 100 كم/س في 9.5 ثانية.
وتتوفر السيارة بالسوق المصري بفئة واحدة وتأتى بتجهيزات عديدة حيث زودت بجنوط رياضية مقاس 19 بوصة ومصابيح أمامية اوتوماتيكية بالإضافة الى مصابيح أمامية للإضاءة النهارية، ومصابيح ضباب امامية وخلفية ومصابيح LED خلفية كما زودت بسقف بانورامي متحرك.
بالإضافة الى مخرج AUX / USB ونظام الصوت من 6 سماعات، وشاشة عرض قياس 10 بوصة مزودة بخاصية GPS- ، بالإضافة إلي تكييف هواء مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة ومسند يد للمقعد الأمامي وفرش جلد للأبواب والتابلوه .
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