كشفت شركة "عربيات" وكيل علامة سانج يونج في مصر، عن أحدث إصدارات سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات الصغيرة تيفولي 2019.
وتأتي السيارة الكورية الجديدة بمحرك من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 128 حصان، وتتمكن السيارة الوصول إلي سرعة قصوي 171 كيلومتر/س.
وزودت السيارة بوسائل الأمان الأساسية أبرزها وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي، كما تأتي السيارة مع نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، فوانيس ضباب امامية وخلفية، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، نظام تنبيه ضد السرقة.
وتأتي سيارة تيفولي الجديدة كلياً بعدد كبير من الكماليات، ووسائل مساعدة السائق، أبرزها نظام لركن السيارة الياً، مثبت سرعة، كمبيوتر رحلات، إمكانية التحكم في نظام الصوت من خلال عجلة القيادة، مشغل اقراص مدمجة MP3/DVD ، مدخل AUX، مدخل USB، بلوتوث.
وطرح الوكيل 6 فئات من تيفولي الجديدة بأسعار تبدأ من 325 ألف جنيه للفئة الأولي وتصل إلي 400 ألف و409 ألف و 900 جنيه للفئة الخامسة والسادة ذات الدفع الرباعي.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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