كشفت شركة "عربيات" وكيل علامة سانج يونج في مصر، عن أحدث إصدارات سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات الصغيرة تيفولي 2019.

وتأتي السيارة الكورية الجديدة بمحرك من أربع أسطوانات سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 128 حصان، وتتمكن السيارة الوصول إلي سرعة قصوي 171 كيلومتر/س.

وزودت السيارة بوسائل الأمان الأساسية أبرزها وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي، كما تأتي السيارة مع نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، فوانيس ضباب امامية وخلفية، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، نظام تنبيه ضد السرقة.

وتأتي سيارة تيفولي الجديدة كلياً بعدد كبير من الكماليات، ووسائل مساعدة السائق، أبرزها نظام لركن السيارة الياً، مثبت سرعة، كمبيوتر رحلات، إمكانية التحكم في نظام الصوت من خلال عجلة القيادة، مشغل اقراص مدمجة MP3/DVD ، مدخل AUX، مدخل USB، بلوتوث.

وطرح الوكيل 6 فئات من تيفولي الجديدة بأسعار تبدأ من 325 ألف جنيه للفئة الأولي وتصل إلي 400 ألف و409 ألف و 900 جنيه للفئة الخامسة والسادة ذات الدفع الرباعي.