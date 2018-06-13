رفع قوة مرسيدس s 63 amg coupe من 585 إلى 705 حصان

أجرت شركة "جي باور" (G-Power) تعديلات على سيارة مرسيدس S 63 AMG Coupé لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها رفعت قوة المحرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 5ر5 لتر من 585 إلى 705 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 900 إلى 1000 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق مرسيدس S 63 AMG Coupé المعدلة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 8ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 330 كلم/س.

وإلى جانب رفع معدلات الأداء، تقدم "جي باور" لأيقونة مرسيدس جنوط قياس 21 بوصة من نوع Hurricane RR مصنوعة من الألومنيوم فائق الجودة.