أفادت مجلة "أوتو موتور آند سبورت" أن معدل استهلاك السيارة من الوقود يرتبط بعدة عوامل. وعلى الرغم أن السيارات الصغيرة تمتاز بالاقتصادية العالية عند السير داخل المدن، إلا أنها تستهلك كميات أكبر من الوقود على الطرق السريعة، عند مقارنتها بالموديلات التي تهتم بالعوامل الإيروديناميكية، علاوة على أن هناك موديلات أخرى تظهر مزاياها الاقتصادية عند السير على الطرق الزراعية.
ونصح الخبراء الألمان عند شراء السيارة بمراعاة نوعية الطرق التي ستسير عليها السيارة بشكل كبير، نظراً لأنه لا توجد سيارة تمتاز بالاقتصادية العالية على جميع الطرق.
كما يجب مراعاة أن بيانات استهلاك الوقود التي تنص عليها المواصفات الفنية للشركات ليست دائماً جديرة بالثقة، حيث تزيد هذه القيم بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 % أثناء الاستخدامات العملية.
وتظهر الاختلافات الكبيرة مع المحركات الصغيرة، في حين أن المحركات ذات السعة الحجمية التي تبلغ 3 لتر أو أكثر تقل معدلات استهلاكها عن القيم التي تنشرها الشركات المنتجة.
وقد تم تفنيد الكثير من الأساطير القديمة الخاصة بمعدلات استهلاك الوقود في عالم السيارات، ومنها على سبيل المثال أن السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي تستهلك بصورة تلقائية وقود أكثر من الموديلات المزودة بناقل حركة يدوي.
بالإضافة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون السير بسرعة 30 كلم/ساعة أكثر اقتصادية من السير بسرعة 50 كلم/ساعة داخل المدن، نظراً لأن أكثر السرعات الاقتصادية مع معظم محركات الاحتراق الداخلي تتراوح ما بين 50 و90 كلم/ساعة.
وأشارت المجلة الألمانية إلى أن السيارات الحديثة تعتبر أكثر اقتصادية من الموديلات القديمة، حيث انخفضت معدلات استهلاك الوقود في سيارات الركوب بنسبة 34% منذ عام 2003.
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