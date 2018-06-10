أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة رينو التجارية في مصر، عن عرض خاص على رينو ميجان فئة التيربو.

وتابع وكيل السيارة عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن العرض يشمل تخفيض على السيارة يصل إلى 15 ألف جنيه، بجميع معارض رينو، حتي نهاية شهر رمضان، أو حتى نفاذ الكمية.

وتأتي سيارة ميجان التي تنتمي إلي فئة السيدان، بمحرك من أربع أسطوانات سعة 1.2 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، بقوة 130 حصان، اتصل إلى سرعة قصوى 200 كيلومتر/س.

وتتميز السيارة بقدرتها الكبيرة على توفير الوقود حيث تستهلك 5.4 لتر فقط لكل 100 كيلومتر، بفضل نظام حقن الوقود الإليكتروني.

وتتوافر في ميجان وسائل الأمان الأساسية أبرزها وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD.

وزودت ميجان الجديدة بعدد كبير من وسائل الترفيه أبرزها، مشغل اقراص مدمجة، مدخل AUX، بلوتوث، مدخل USB، تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، نظام تشغيل وإيقاف المحرك عن طريق زر، فتحة سقف كهربائية، كاميرا خلفية، كمبيوتر رحلات، تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة، مثبت سرعة.

وتوفر ميجان الجديدة سعة تخزينية كبيرة تصل إلى 508 لتر بصندوق الأمتعة الخلفي.

وتصل أسعار الفئة الأعلى من ميجان "تيربو" 1.2 لتر إلى 466 ألف جنيه قبل الخصم المعلن من قبل الوكيل.