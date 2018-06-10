أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة رينو التجارية في مصر، عن عرض خاص على رينو ميجان فئة التيربو.
وتابع وكيل السيارة عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن العرض يشمل تخفيض على السيارة يصل إلى 15 ألف جنيه، بجميع معارض رينو، حتي نهاية شهر رمضان، أو حتى نفاذ الكمية.
وتأتي سيارة ميجان التي تنتمي إلي فئة السيدان، بمحرك من أربع أسطوانات سعة 1.2 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، بقوة 130 حصان، اتصل إلى سرعة قصوى 200 كيلومتر/س.
وتتميز السيارة بقدرتها الكبيرة على توفير الوقود حيث تستهلك 5.4 لتر فقط لكل 100 كيلومتر، بفضل نظام حقن الوقود الإليكتروني.
وتتوافر في ميجان وسائل الأمان الأساسية أبرزها وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD.
وزودت ميجان الجديدة بعدد كبير من وسائل الترفيه أبرزها، مشغل اقراص مدمجة، مدخل AUX، بلوتوث، مدخل USB، تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، نظام تشغيل وإيقاف المحرك عن طريق زر، فتحة سقف كهربائية، كاميرا خلفية، كمبيوتر رحلات، تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة، مثبت سرعة.
وتوفر ميجان الجديدة سعة تخزينية كبيرة تصل إلى 508 لتر بصندوق الأمتعة الخلفي.
وتصل أسعار الفئة الأعلى من ميجان "تيربو" 1.2 لتر إلى 466 ألف جنيه قبل الخصم المعلن من قبل الوكيل.
GMT 22:32 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيو"لادا" تبدأ رسميًا في بيع سيارات "Vesta Cross" سيدان
GMT 22:29 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيوأسعار ومواصفات سيارات "دوماي" الجديدة
GMT 22:23 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيو"سانج يونج" تطرح تيفولي 2019 بأسعار تبدأ من 325 ألف جنيه
GMT 22:14 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيوأهم موديلات الرودستر في 2018
GMT 22:10 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيوألفا روميو تعيد إحياء الأسطورة GTV
يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
أرسل تعليقك