بيجو تطلق فئة 508 صالون في باريس

تستعد "بيجو" للكشف عن سيارتها الجديدة 508 فئة صالون بقاعدة عجلات أطول في معرض باريس للسيارات المقرر إطلاقه اكتوبر المقبل.

وسيتم الكشف عن فئتين الأولى قادرة على حمل أوزان تصل إلى 487 لتر بينما الفئة الأكبر تصل إلى 1,537 لتر، كما من المتوقع أن تحمل السيارة بفئة الصالون نفس محركات فئة السيدان وهي محرك 1.6 لتر بقوة 177 حصان وآخر تيربو بقوة 217 حصان بالإضافة إلى محركين ديزل بسعة 1.5 لتر والآخر 2.0 لتر بقوة 128 حصان و 158 حصان على التوالي، كما سيكون هناك فئة GTi رياضية بقوة 270 حصان.