بيجو تطلق فئة 508 صالون في باريس

تستعد "بيجو" للكشف عن سيارتها الجديدة 508 فئة صالون بقاعدة عجلات أطول في معرض باريس للسيارات المقرر إطلاقه اكتوبر المقبل.
وسيتم الكشف عن فئتين الأولى قادرة على حمل أوزان تصل إلى 487 لتر بينما الفئة الأكبر تصل إلى 1,537 لتر، كما من المتوقع أن تحمل السيارة بفئة الصالون نفس محركات فئة السيدان وهي محرك 1.6 لتر بقوة 177 حصان وآخر تيربو بقوة 217 حصان بالإضافة إلى محركين ديزل بسعة 1.5 لتر والآخر 2.0 لتر بقوة 128 حصان و 158 حصان على التوالي، كما سيكون هناك فئة GTi رياضية بقوة 270 حصان.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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