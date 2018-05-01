قامت فولكس واجن بإنتاج حافظات أيفون مصنوعة من سيارات محطمة نتيجة لاستعمال الهواتف الذكية اثناء القيادة، وتأتي هذه الفكرة للتشجيع على ترك هذه العادة الخطرة.

نشاهد في المقطع المرفق عملية تصنيع الحافظات يدوياً وعبارة "هل تعرف أحدهم بحاجة للتذكير؟" مع رابط موقع بيع الحافظات تباع بسعر 69 دولار مع التنبيه إلى ذهاب جميع أرباح المشروع إلى جمعية سويدية لرعاية ضحايا الحوادث المرورية.