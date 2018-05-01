قامت فولكس واجن بإنتاج حافظات أيفون مصنوعة من سيارات محطمة نتيجة لاستعمال الهواتف الذكية اثناء القيادة، وتأتي هذه الفكرة للتشجيع على ترك هذه العادة الخطرة.
نشاهد في المقطع المرفق عملية تصنيع الحافظات يدوياً وعبارة "هل تعرف أحدهم بحاجة للتذكير؟" مع رابط موقع بيع الحافظات تباع بسعر 69 دولار مع التنبيه إلى ذهاب جميع أرباح المشروع إلى جمعية سويدية لرعاية ضحايا الحوادث المرورية.
GMT 22:31 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوأوبر العالمية تعلن ان خدماتنا ستصل إلى نصف سكان مصر بحلول 2019
GMT 22:14 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوهينيسي ترفع قوة "دودج تشالنجر SRT ديمون" إلى 1,000+ حصان
GMT 22:13 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوتعرف على المشاكل التي تواجه فرامل السيارة في الصيف
GMT 22:11 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوهيونداي تكشف عن الموديل الجديد من سيارتها "i20" الصغيرة
GMT 22:07 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوشركة تعديل سيارات تشوقنا لـ"رنج روفر 6×6" الفريدة
تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
أرسل تعليقك