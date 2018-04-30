مازدا تنتج 300 نسخة من سيارة MX-5 RF Sport Black

كشفت "مازدا" البريطانية عن نسخة جديدة من مياتا أطلق عليها MX-5 RF Sport Black، وستنتج منها حوالي 300 نسخة فقط.

ومن ضمن مزايا السيارة عجلات ألومنيوم 17 بوصة وأغطية مرايا باللون الأسود وفرش خاص للأرضية وتعتمد النسخة الخاصة على اصدار SE-L Nav، وتتميز السيارة بفرش جلدي أسود وتطريز أحمر اللون على المقاعد وعجلة القيادة، كما تأتي بمساحات حساسة للمطر وحساسات ركن خلفية ومصابيح أمامية أوتوماتيكية.

وتحمل السيارة محرك قياسي 2 لتر بقوة 160 حصان وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات بسعر 25.695 ألف استرليني.