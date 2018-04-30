مازدا تنتج 300 نسخة من سيارة MX-5 RF Sport Black

كشفت "مازدا" البريطانية عن نسخة جديدة من مياتا أطلق عليها MX-5 RF Sport Black، وستنتج منها حوالي 300 نسخة فقط.
ومن ضمن مزايا السيارة عجلات ألومنيوم 17 بوصة وأغطية مرايا باللون الأسود وفرش خاص للأرضية وتعتمد النسخة الخاصة على اصدار SE-L Nav، وتتميز السيارة بفرش جلدي أسود وتطريز أحمر اللون على المقاعد وعجلة القيادة، كما تأتي بمساحات حساسة للمطر وحساسات ركن خلفية ومصابيح أمامية أوتوماتيكية.
وتحمل السيارة محرك قياسي 2 لتر بقوة 160 حصان وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات بسعر 25.695 ألف استرليني.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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