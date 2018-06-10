أهم موديلات الرودستر في 2018

تحظى موديلات الرودستر (Roadster) بإعجاب كبير من قبل عشاق القيادة في الهواء الطلق؛ حيث تتيح لهم هذه الموديلات المكشوفة معانقة نسمات الهواء العليل، لا سيما خلال فصل الصيف، شأنها في ذلك شأن موديلات الكابريو، وإن كانت تختلف عنها بعض الشيء من الناحية التصميمية.

وأوضح البروفيسور باولو تومينيللي، أستاذ التصميم بجامعة كولن التقنية، أن موديلات الكابريو تستمد من الكوبيه وسائل الراحة، لكن مع سقف قابل للطي يمكن فتحه، على العكس من ذلك فإن الرودستر هي سيارة رياضية مكشوفة سقفها القماشي يعد تجهيزة من تجهيزات الطوارئ - على الأقل في الموديلات السابقة.

واليوم تتمتع موديلات الرودستر بوسائل الراحة حتى أنها لا تختلف عن موديلات الكابريو في شيء، وتساعد الأسقف المعزولة على حماية الركاب من تغيرات الطقس الخارجية مثل البرد في الشتاء. ولا زالت السيارة الرودستر توفر مقعدين فقط، ومقعد طوارئ للأطفال على الأكثر، أما الكابريو فإنها تشتمل على أربعة أو خمسة مقاعد.

متعة القيادة

وأضاف البروفيسور تومينيللي أن الموديلات الرودستر مناسبة أكثر للأفراد، الذين يبحثون عن متعة القيادة قدر الإمكان، والذين لا يهتمون بالمساحة والراحة، أما موديلات الكابريو فتناسب العملاء، الذين يولون اهتماما بالجوانب العملانية والعقلانية أيضا إلى جانب متعة القيادة؛ مثل وجود صف المقاعد الثاني أو المزيد من خيارات التخزين أو صندوق الأمتعة الأكبر.

وتشتمل عناصر التصميم التقليدية لموديلات الرودستر على غطاء حيز محرك طويل، ومقصورة ركاب تقع في العمق ومؤخرة قصيرة، وهو ما يساعد على القيادة بأسلوب رياضي للغاية.

وأوضح كريستيان فروه، كبير مهندسي موديلات SL و SLC بشركة مرسيدس، أن الموديلات الرودستر تمتاز بجاذبيتها المثيرة والرشاقة ومتعة القيادة المكشوفة، ولذلك فهي تناسب كل من يبحث عن متعة القيادة.

وعلى عكس المعتاد لم تعتمد رودستر مرسيدس SLC ثنائية المقاعد على سقف قماشي، وإنما على سقف صلب قابل للطي، بهدف الجمع بين متعة القيادة والصلاحية للاستخدامات اليومية على مدار العام مع راحة القيادة أيضا.

وأوضح أندرياس إيديرير، مدير إنتاج السيارة Z4 في بي إم دبليو، أن العديد من العملاء ينظرون للسيارة الرودستر مثل بي إم دبليو Z4 على أنها سيارة للمتعة الخالصة، وذلك لما تمنحه من معايشة للمحيط الخارجي والشعور بالحرية مع الديناميكية. وما يجعل هذه النوعية من السيارات تتمتع بالمزيد من الديناميكية أيضا هو قلة الوزن مقارنة بموديلات الكابريو، وهو ما يجعل من القيادة تجربة مثيرة.

وأضاف البروفيسور شتيفان براتسل أن الخاصية المميزة لموديلات الرودستر تتمثل في سلوك القيادة؛ فالسيارة بما تتمتع به من صغر الحجم وخفة الوزن مع وضعية الجلوس المنخفضة تمنح في النهاية شعورا بالقيادة الرياضية.

وأوضح مدير مركز إدارة السيارات في جامعة العلوم الاقتصادية أن قائد السيارة الرودستر يقع اختياره على هذه النوعية من السيارات؛ لأنه في المقام الأول يبحث عن متعة القيادة وليس وسيلة للانتقال من مكان إلى آخر،؛فالسيارة الرودستر ليست وسيلة مواصلات، إذا تعلق الأمر بالعملانية التامة.

وفيما يلي نظرة سريعة على أبرز موديلات الرودستر لعام 2018:

ألفا روميو 4C Spider: تزن هذه السيارة الإيطالية الصغيرة ثنائية المقاعد أقل من واحد طن، وتنطلق بقوة 177 كيلووات/240 حصان.

أودي TT: تظهر رودستر أودي في الأسواق منذ عام 1999، كما أن الجيل الحالي يوجد منذ 2014. وتتوفر للسيارة المكشوفة ثنائية المقاعد مجموعة من المحركات، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 132 كيلووات/180 حصان و 228 كيلووات/310 حصان.

بي إم دبليو Z4: تظهر السيارة الرودستر من شركة بي إم دبليو معتمدة على سقف قماشي، ويزأر بداخل نسخة M40i محرك سعة 3 لتر ومكون من ست أسطوانات ويولد قوة 250 كيلووات/340 حصان.

سمارت Fortwo Cabrio: يبلغ طول هذه السيارة 70ر2 متر فقط، مما يجعلها الرودستر الأقصر في العالم على الأرجح.

فيات 124 Spider: تشارك السيارة الرودستر الإيطالية مازدا MX-5 منصتها وقمرة القيادة.

مازدا MX-5: شهد عام 1989 ظهور السيارة اليابانية في الأسواق لكي تكتب حقبة جديدة في عالم موديلات الرودستر الخالصة، وتعتبر أكثر السيارات الرودستر مبيعا في العالم بمبيعات تزيد عن مليون نسخة.

مرسيدس SLC: تم استبدال هذا الاسم بالمسمى SLK الجديد بداية من عام 2016، وما تبقى هو السقف الصلب، الذي تحمي به هذه الرودستر راكبها ولتتناسب مع القيادة في فصل الشتاء ايضا.

نيسان 370Z: تنطلق هذه الرودستر بقوة 241 كيلووات/328 حصان يتم توجيهها للمحور الخلفي، وتمتاز بغطاء حيز محرك طويل.