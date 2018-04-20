كشفت شركة بي ام دبليو الألمانية عن شاشة العدادات المتطورة الجديدة التي سنراها لأول مرة في الفئة الثامنة الجديدة كلياً والفئة السابعة المحدثة العام المقبل، و X7 الجديدة كلياً كذلك.
تحتوي شاشة العدادات على مساحة كبيرة لعرض كل المعلومات التي تهم السائق بسهولة مع رسومات وتصاميم مميزة, حيث يمكن رؤيتها في الصور أدناه وهي تبرز المعلومات الهامة بشكل رائع للسائق بالإضافة إلى تخصيص المنطقة الوسطية لنظام الملاحة. يأتي هذا الانتقال إلى الشاشة الرقمية بالكامل متأخراً بشكل كبير من الشركة البافارية حيث سبقتها أودي، فولكس واجن و مرسيدس بمدة طويلة ولكن أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبدًا.
بالإضافة إلى شاشة العدادات، استعرضت بي ام دبليو نظامها الترفيهي الجديد نسخة 7.0 الذي يتميز بسهولة الاستخدام والبساطة في التصميم العام لتوفير راحة لأعين السائق، يتميز النظام بإمكانية التخصيص الكبيرة التي يوفرها للمستخدمين وسوف يوفر المعلومة المطلوبة في الوقت الصحيح لها بدون تداخل العديد من المعلومات في آن واحد، ولن يخلو من خاصية التحكم بالإيماءات بالطبع.
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دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
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