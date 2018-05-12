أكد السيد Graeme Davison نائب رئيس قسم التطوير والتسويق لدى شركة Qualcomm للتقنية المالكة لتقنية الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية أن التقنية الفريدة من نوعها ستكون متوفرة للمستهلكين لشرائها خلال 18 إلى 24 شهراً.
الشركة أكدت أن شواحنها ستكون من ضمن نوعين، الأول للطرقات العامة أو الأماكن العامة والنوع الثاني من الممكن تثبيته في المنازل، وتعتمد تقنية شركة Qualcomm بغرس منصة على الأرض بحيث تقف السيارة الكهربائية فوقها ويبدأ الشحن اللاسلكي دون الحاجة إلى أي أدوات أخرى.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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