أكد السيد Graeme Davison نائب رئيس قسم التطوير والتسويق لدى شركة Qualcomm للتقنية المالكة لتقنية الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية أن التقنية الفريدة من نوعها ستكون متوفرة للمستهلكين لشرائها خلال 18 إلى 24 شهراً.

الشركة أكدت أن شواحنها ستكون من ضمن نوعين، الأول للطرقات العامة أو الأماكن العامة والنوع الثاني من الممكن تثبيته في المنازل، وتعتمد تقنية شركة Qualcomm بغرس منصة على الأرض بحيث تقف السيارة الكهربائية فوقها ويبدأ الشحن اللاسلكي دون الحاجة إلى أي أدوات أخرى.