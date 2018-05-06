تعرف على أغلى 6 مفاتيح سيارات في العالم.. وأحدهم مفاجأة

استجابت شركة كوينيجسيج السويدية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، لطلب أحد ملاك أجيرا RS، الذي أراد إجراء تعديلات على مفتاح السيارة، والتي شملت تغيير هيكل المفتاح ليصبح مصنوعًا بالكامل من البلاتيني كما تمت تغطيه أطراف المفتاح بـ40 قيراطًا من الألماس.
وبلغت قيمة هذا المفتاح حوالي 250 ألف دولار أمريكي، ليكون أغلى مفتاح سيارة على الإطلاق، أي أن هذا المفتاح أغلى من سيارات فيراري بورتوفينو ولامبورجيني أوروس ومعظم سيارات بورش الفارهة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن سيارة كوينيجسيج أجيرا RS، دخلت التاريخ في العام الماضي بعدما حطمت الرقم القياسي للسرعة القصوى في السيارات الإنتاجية.
وسجلت هذه السيارة أسرع زمن على الإطلاق في التسارع من 0 إلى 400 ك/س ثم التوقف تمامًا، وتستمد قوتها من محرك V8 مزدوج التربو وسعة 5 لترات بقوة 1341 حصان وعزم دوران 1270 نيوتن-متر، ويبلغ سعر هذه السيارة أكثر من 2 مليون دولار أمريكي.
وينافس مفتاح كوينيجسيج أجيرا RS 6 على لقب الأغلى وفقًا لموقع "upstation.id" خمس مفاتيح أخرى تحمل شعارات علامات تجارية عالمية، وهي مفتاح سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة ومفتاح سيارة تيسلا إس ومفتاح سيارة باجاني ومفتاح سيارة أستون مارتن ومفتاح سيارة نيسان 300 ZX.
ويوضح التقرير المصور المرفق، والذي أعده موقع "webtekno" أبرز ما تقدمه المفاتيح الـ6 من مزايا تكنولوجية وقدرات تحكم في السيارة عن بعد تحاكي المستقبل.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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