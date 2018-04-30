رئيس فيات كرايسلر يعترف: حققنا فشلاً ذريعاً عند إطلاق مازيراتي ليفانتي

لم تكن مازيراتي ليفانتي ناجحةً منذ اليوم الأول وحاولت مازيراتي كثيراً أن تروج لها بتخفيضات كبيرة ونسخ متعددة، ولكنها للأسف لم تشكل النجاح المتوقع وهو ما أكده Sergio Marchionne رئيس مجموعة فيات كرايسلر.
في حديث لـMotorTrend قال سيرجيو "لقد فشلنا فشلاً ذريعاً عند إطلاق ليفانتي وهو ما انعكس عليها حتى الآن". أطلقت مازيراتي أول SUV لديها في 2016 بمبيعات بلغت 5,485 سيارة فقط، ما اضطر مازيراتي لخفض عملية الإنتاج بمقدار 59% في عام 2017. عادت مازيراتي مرة أخرى للكشف عن ليفانتي Trofeo بمحرك فيراري V8 ينتج قوة تبلغ 590 حصان، وهي أقوى مازيراتي على الإطلاق، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س في 3.9 ثانية.
أضافت مازيراتي طلاء مطفي لـ ليفانتي Trofeo وجنوط كبيرة بمقاس 22 انش وأخيراً مكابح باللون الأحمر، ستبدأ مبيعات ليفانتي Trofeo في الصيف المقبل، وتأمل مازيراتي أن تكون أفضل من سابقتها خصوصاً بهذا المحرك القوي ذو الصوت الجميل من فيراري.
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تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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