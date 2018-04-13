كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن موديلها المميز من سيارات "M4 الكابريو"؛ احتفالاً بمرور 30 عاماً على إطلاقه.
وجاء الموديل الجديد بملامح غاية في العصرية والفخامة وبأشرطة من ألياف الكربون وتوقيعات "Edition 30 Jahre" على مساند الرأس وأشرطة الصعود.
واكتسى المبرد الأمامي لـ"Edition 30 Jahre" باللون الأسود كما يظهر أيضاً على الخياشيم الجانبية، بالإضافة للجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة باللون الرمادي الغامق.
أما المقصورة الداخلية للنسخ المحدودة فجاءت مكسية بشكل كامل بالجلد مع خيوط بارزة أضافت لمسة من الفخامة والرقي.
وحتى هذه اللحظة لم تكشف BMW عن سعر "Edition 30 Jahre" من سيارتها "M4 الكابريو"؛ إلا أنه من المتوقع الكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة مع تفاصيل أكثر عن الموديل المميز.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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