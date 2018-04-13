كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية عن موديلها المميز من سيارات "M4 الكابريو"؛ احتفالاً بمرور 30 عاماً على إطلاقه.

وجاء الموديل الجديد بملامح غاية في العصرية والفخامة وبأشرطة من ألياف الكربون وتوقيعات "Edition 30 Jahre" على مساند الرأس وأشرطة الصعود.

واكتسى المبرد الأمامي لـ"Edition 30 Jahre" باللون الأسود كما يظهر أيضاً على الخياشيم الجانبية، بالإضافة للجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة باللون الرمادي الغامق.



أما المقصورة الداخلية للنسخ المحدودة فجاءت مكسية بشكل كامل بالجلد مع خيوط بارزة أضافت لمسة من الفخامة والرقي.

وحتى هذه اللحظة لم تكشف BMW عن سعر "Edition 30 Jahre" من سيارتها "M4 الكابريو"؛ إلا أنه من المتوقع الكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة مع تفاصيل أكثر عن الموديل المميز.