كشفت شركة هيونداي النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها الصغيرة i20، والذي يتمتع بالمزيد من الأنظمة المساعدة والمزيد من الألوان.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديل الجديد يتميز من خلال شبكة المبرد والمصدم، والأضواء، فضلا عن التصميم الجديد للجنوط الخفيفة قياس 15 و16 بوصة.

وتتوفر للسيارة أربعة خطوط تجهيزات هي: Pure و Select و Trend و Style، والتي تختلف باختلافها المقصورة الداخلية لتظهر بألوان الأسود والرمادي وأزرق، وأيضا مع اللون الأحمر أو الأزرق لحليات الزينة.

وحصلت محركات سيارة هيونداي، التي تسع 326 لترا في صندوق الأمتعة، على وظيفة إيقاف وتشغيل المحرك، كما يتوفر للسيارة ناقل حركة أتوماتيكي مزدوج القابض. وتغطي هذه المحركات نطاق قوة يمتد بين 75 و120 حصان.

ومن المميزات الجديدة، التي تظهر بالسيارة، نظام الحفاظ على حارة السير، والذي يمنع الانحراف عن الطريق، وذلك ضمن حزمة أنظمة القيادة المساعدة.

وبشكل قياسي تم تجهيز السيارة بشاشة قياس 3.8 بوصة، والمستوى التالي هو شاشة أحادية اللون قياس 5 بوصة والنسخة الأكبر هي شاشة ملونة قياس 7 بوصة يمكن عبرها تشغيل تطبيقات الهاتف الذكي عن طريق أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ولم تكشف هيونداي بعد عن سعر الموديل الجديد من سيارتها i20 الصغيرة.