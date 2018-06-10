ألفا روميو تعيد إحياء الأسطورة gtv

أعلنت شركة ألفا روميو عن إعادة إحياء الأسطورة GTV؛ حيث نشرت الشركة الإيطالية رسما للسيارة الكوبيه الجديدة، التي تعتمد على السيارة Giulia.
وأوضحت ألفا روميو أن السيارة الجديدة تتألق بالخطوط الانسيابية الرياضية المميزة لموديلات الكوبيه، والتي ترسم ملامحها الأبواب الطويلة والعمود B المسحوب للخلف.
وتعتمد السيارة GTV رباعية المقاعد على محرك من 6 أسطوانات على شكل حرف V سعة 9ر2 لتر وبقوة 600 حصان، وبالتالي فهي تعتبر أقوى موديلات الشركة الإيطالية عبر تاريخها.
وتخطط ألفا روميو لإطلاق الأسطورة GTV الجديدة في الأسواق بحلول عام 2020.
جدير بالذكر أن السيارة GTV توقف إنتاجها منذ عام 1998.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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