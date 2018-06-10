ألفا روميو تعيد إحياء الأسطورة gtv

أعلنت شركة ألفا روميو عن إعادة إحياء الأسطورة GTV؛ حيث نشرت الشركة الإيطالية رسما للسيارة الكوبيه الجديدة، التي تعتمد على السيارة Giulia.

وأوضحت ألفا روميو أن السيارة الجديدة تتألق بالخطوط الانسيابية الرياضية المميزة لموديلات الكوبيه، والتي ترسم ملامحها الأبواب الطويلة والعمود B المسحوب للخلف.

وتعتمد السيارة GTV رباعية المقاعد على محرك من 6 أسطوانات على شكل حرف V سعة 9ر2 لتر وبقوة 600 حصان، وبالتالي فهي تعتبر أقوى موديلات الشركة الإيطالية عبر تاريخها.

وتخطط ألفا روميو لإطلاق الأسطورة GTV الجديدة في الأسواق بحلول عام 2020.

جدير بالذكر أن السيارة GTV توقف إنتاجها منذ عام 1998.