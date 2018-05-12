أودي توقف إنتاج موديل a6 c7 لهذا السبب

أوقفت شركة أودي إنتاج موديل A6 C7 عقب اتهامات بوجود برمجيات للتلاعب بالانبعاثات الضارة الحالي، وتشمل القائمة A6 وA7 سبورتباك.
كما تواجه أكثر من 60،000 تهديد الاستدعاء إذا تم التأكد من استخدام برمجيات التلاعب فيهم، كما تواجه أودي خطر التحقيقات الحكومية في الأمر.
وتدعي الاتهامات بأن أودي وضعت برمجيات خاصة لإبطاء استخدام سائل التنظيف AdBlue في آخر 2،400 كيلومتر من حياته، ما يعني ان السائقين لن يحتاجوا لإعادة ملئه مجددا أثناء صيانة السيارة، ويؤدي كل ذلك لانبعاثات أوكسيدات ضارة إضافية.
وحسب موقع "المربع نت" ليست أودي أول شركة ألمانية تواجه اتهامات بالتلاعب بسوائل AdBlue، حيث واجهت مرسيدس وفولكس فاجن اتهامات مماثلة في الماضي
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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