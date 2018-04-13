أكدت شفرولية على لسان رئيسها السيد Alan Batey أن الصيف المقبل سيشهد الكشف عن الجيل الجديد من سلفرادو والتي سيتم إطلاقها في العام 2019 كموديل 2020، وستشهد الفترة المقبلة الكشف عن مجموعة من الفئات هي فئات المهام السهلة, المتوسطة والعالية 4500/5500/6500HD.
السيد باتي في حديثه ذكر أن السبب في إطلاق مجموعة كبيرة من الفئات المختلفة هو تلبية لأذواق المستهلكين المختلفة، وكشف أن شفرولية في الـ 100 عام الماضية تمكنت من إنتاج 85 مليون سيارة بيك أب ما يجعلها الأكثر خبرة في هذا المجال، وذكر أن الجيل الجديد من سلفرادو سيشهد تغييرات كبيرة في التصميم وإضافة مميزة لبعض الخواص التقنية على أن لا تخسر السيارة من جوهر هويتها.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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