أكدت شفرولية على لسان رئيسها السيد Alan Batey أن الصيف المقبل سيشهد الكشف عن الجيل الجديد من سلفرادو والتي سيتم إطلاقها في العام 2019 كموديل 2020، وستشهد الفترة المقبلة الكشف عن مجموعة من الفئات هي فئات المهام السهلة, المتوسطة والعالية 4500/5500/6500HD.

السيد باتي في حديثه ذكر أن السبب في إطلاق مجموعة كبيرة من الفئات المختلفة هو تلبية لأذواق المستهلكين المختلفة، وكشف أن شفرولية في الـ 100 عام الماضية تمكنت من إنتاج 85 مليون سيارة بيك أب ما يجعلها الأكثر خبرة في هذا المجال، وذكر أن الجيل الجديد من سلفرادو سيشهد تغييرات كبيرة في التصميم وإضافة مميزة لبعض الخواص التقنية على أن لا تخسر السيارة من جوهر هويتها.