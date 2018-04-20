بعد طول انتظار، كشفت بي ام دبليو رسمياً عن M2 Competition التي يرشحها عشاق السيارات الرياضية لأن تكون أمتع سيارة قادمة من قسم M.
تتميز M2 Competition عن الفئة الأساسية بعدة ميزات، تظهر في الخارج عبر الشبك الجديد بحجم أكبر لتبريد أكثر، مع تصميم جديد للصدام الأمامي، ومن الخلف تظهر مخارج العادم باللون الأسود بالإضافة إلى حواف النوافذ باللون الأسود. يكتمل المظهر الخارجي بجنوط جديدة بمقاس 19 انش وبلونين جديدين هما البرتقالي والفضي. من الداخل تقتصر الإضافات على زرّي M1 و M2 خلف المقود لتخصيص وضعيات القيادة، بالإضافة إلى عدادات السرعة باللون الأسود وزر تشغيل السيارة باللون الأحمر.
الإضافات الأبرز في M2 Competition تظهر في أدائها، حيث تحصل على محرك شقيقتيها M3 و M4، وهو محرك 6 سلندر بسعة 3.0 لتر ثنائي التيربو ينتج قوة تبلغ 410 حصان و 550 نيوتن-متر من العزم. يرتبط المحرك بخيارين من ناقل الحركة، الأول يدوي من 6 سرعات والثاني M DCT ثنائي الكلتش. هذه القوة تسمح لـ M2 Competition بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 4.0 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى البالغة 280 كم/س.
لم تكتفي بي ام دبليو بتوفير محرك جديد لـ M2 Competition وقامت بتوفير مكابح أكبر، وتحسين الترس التفاضلي بالإضافة إلى نظام التعليق بقطع أكثر من الألمنيوم.
GMT 22:13 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان"بي ام دبليو" تستعرض شاشة عدادات السرعة الجديدة
GMT 22:11 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانتويوتا ستطرح سيارة "سوبرا" الرياضية بسعر مرتفع
GMT 22:10 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانفورد تكشف عن النسخة الرياضية من سيارتها "GT" الجديدة
GMT 22:06 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانجاكوار تكشف عن سيارتها "XE 300 سبورت" الجديدة بأقوى محرك في تاريخها
GMT 00:20 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان"بي ام دبليو" تستعرض شاشة عدادات السرعة الجديدة
دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
أرسل تعليقك