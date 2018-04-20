بعد طول انتظار، كشفت بي ام دبليو رسمياً عن M2 Competition التي يرشحها عشاق السيارات الرياضية لأن تكون أمتع سيارة قادمة من قسم M.

تتميز M2 Competition عن الفئة الأساسية بعدة ميزات، تظهر في الخارج عبر الشبك الجديد بحجم أكبر لتبريد أكثر، مع تصميم جديد للصدام الأمامي، ومن الخلف تظهر مخارج العادم باللون الأسود بالإضافة إلى حواف النوافذ باللون الأسود. يكتمل المظهر الخارجي بجنوط جديدة بمقاس 19 انش وبلونين جديدين هما البرتقالي والفضي. من الداخل تقتصر الإضافات على زرّي M1 و M2 خلف المقود لتخصيص وضعيات القيادة، بالإضافة إلى عدادات السرعة باللون الأسود وزر تشغيل السيارة باللون الأحمر.

الإضافات الأبرز في M2 Competition تظهر في أدائها، حيث تحصل على محرك شقيقتيها M3 و M4، وهو محرك 6 سلندر بسعة 3.0 لتر ثنائي التيربو ينتج قوة تبلغ 410 حصان و 550 نيوتن-متر من العزم. يرتبط المحرك بخيارين من ناقل الحركة، الأول يدوي من 6 سرعات والثاني M DCT ثنائي الكلتش. هذه القوة تسمح لـ M2 Competition بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 4.0 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى البالغة 280 كم/س.

لم تكتفي بي ام دبليو بتوفير محرك جديد لـ M2 Competition وقامت بتوفير مكابح أكبر، وتحسين الترس التفاضلي بالإضافة إلى نظام التعليق بقطع أكثر من الألمنيوم.