قد يحلم البعض بسيارات لن تنتجها الشركات المصنعة ولذا سيذهب هؤلاء إلى شركات التعديل لتحقيق أحلامهم، رنج روفر 6×6 ليست إلا مثالاً.

تستعد شركة التعديل T.Fotiadis Bespoke Design للكشف عن لاند روفر رنج روفر 6×6 Superyacht Land Tender الموجهة لفئة خاصة من العملاء الراغبين بشيء أكثر تميزاً من مرسيدس G63 6×6 AMG محدودة الإنتاج.

وكشفت الشركة عن تصاميمها لرنج روفر 6×6 Superyacht Land Tender إلى جانب يخت وطائرة مروحية للتعبير عن حصرية السيارة، وسوف تكشف الشركة عن هذه التحفة في إمارة موناكو، مستقر مئات المليونيرات الأوروبيين.