قد يحلم البعض بسيارات لن تنتجها الشركات المصنعة ولذا سيذهب هؤلاء إلى شركات التعديل لتحقيق أحلامهم، رنج روفر 6×6 ليست إلا مثالاً.
تستعد شركة التعديل T.Fotiadis Bespoke Design للكشف عن لاند روفر رنج روفر 6×6 Superyacht Land Tender الموجهة لفئة خاصة من العملاء الراغبين بشيء أكثر تميزاً من مرسيدس G63 6×6 AMG محدودة الإنتاج.
وكشفت الشركة عن تصاميمها لرنج روفر 6×6 Superyacht Land Tender إلى جانب يخت وطائرة مروحية للتعبير عن حصرية السيارة، وسوف تكشف الشركة عن هذه التحفة في إمارة موناكو، مستقر مئات المليونيرات الأوروبيين.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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