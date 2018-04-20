كشفت جاكوار عن XE 300 سبورت، الفئة الجديدة من صغيرتها XE والتي تحمل أقوى محرك 4 سلندر في تاريخ الشركة.
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6667px;">أبرز ما يميز XE 300 سبورت هو محركها الجديد 4 سلندر تيربو بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة تبلغ 296 حصان و 295 رطل-قدم من العزم. تنتقل القوة إلى الإطارات الأربعة على العكس من الفئات الأخرى، ما يسمح لها بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 5.4 ثانية. تتميز XE 300 سبورت كذلك بألوانها الخارجية التي تشمل الأبيض، الفضي، الأسود والأحمر الحصري.
من الخارج تتميز XE 300 سبورت بلمسات خفيفة مثل الشبك الداكن وحواف النوافذ وجنوط حصرية بمقاس 19 و 20 انش، وأخيراً جناح خلفي مدمج. الداخلية بدورها تحمل لمسات بسيطة عبر الجلد الأسود بالتطريزات الصفراء والذي نراه على المقاعد والمقود وكل مكان تقريباً، بالإضافة إلى شاشة النظام الترفيهي بمقاس 10 انش.
أعلنت جاكوار كذلك عن توفر هذه الفئة لكل من XF و XF Sportbrake، اللتان تحصلان على نفس الميزات السابقة باستثناء اللون الأحمر، وبمحرك ديزل V6 ينتج 296 حصان أيضاً.
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دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار وتألقت بزيها
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