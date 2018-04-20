كشفت جاكوار عن XE 300 سبورت، الفئة الجديدة من صغيرتها XE والتي تحمل أقوى محرك 4 سلندر في تاريخ الشركة.

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6667px;">أبرز ما يميز XE 300 سبورت هو محركها الجديد 4 سلندر تيربو بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة تبلغ 296 حصان و 295 رطل-قدم من العزم. تنتقل القوة إلى الإطارات الأربعة على العكس من الفئات الأخرى، ما يسمح لها بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س في 5.4 ثانية. تتميز XE 300 سبورت كذلك بألوانها الخارجية التي تشمل الأبيض، الفضي، الأسود والأحمر الحصري.

من الخارج تتميز XE 300 سبورت بلمسات خفيفة مثل الشبك الداكن وحواف النوافذ وجنوط حصرية بمقاس 19 و 20 انش، وأخيراً جناح خلفي مدمج. الداخلية بدورها تحمل لمسات بسيطة عبر الجلد الأسود بالتطريزات الصفراء والذي نراه على المقاعد والمقود وكل مكان تقريباً، بالإضافة إلى شاشة النظام الترفيهي بمقاس 10 انش.

أعلنت جاكوار كذلك عن توفر هذه الفئة لكل من XF و XF Sportbrake، اللتان تحصلان على نفس الميزات السابقة باستثناء اللون الأحمر، وبمحرك ديزل V6 ينتج 296 حصان أيضاً.