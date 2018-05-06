أعلنت رولز رويس رسمياً عن موعد الكشف عن كولينان الجديدة كلياً، أول SUV في تاريخ الشركة البريطانية الفاخرة.
لن ننتظر كثيراً حتى نتعرف على أحد أكثر السيارات انتظاراً هذا العام حيث فاجئتنا الشركة البريطانية بموعد الكشف عن كولينان الجديدة كلياً وهو يوم الثلاثاء في الأسبوع القادم، بالتحديد في الـ10 من شهر مايو الجاري في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.
تحافظ رولز رويس على سرية كولينان بشكل كبير، حيث تنحصر التسريبات الخاصة بها ببعض الصور التجسسية المليئة بالتمويهات وتحرص رولز رويس على إبقائها سرية لتثير الأخبار حولها لحظة الكشف عنها حيث تبني الشركة آمالاً كبيرة عليها لتحقق نجاحاً كبيراً كم هو الحال مع منافستها الأولى بنتلي بينتايجا، التي تعتبر نقطة تحول في مبيعات بنتلي.
بعض المعلومات المؤكدة تشمل حصول كولينان على أبواب انتحارية عكسية كما هو الحال مع فانتوم، بالإضافة إلى شبك رولز رويس الشهير. أحد أبرز الميزات هو توفر مقعدين من الجلد مع طاولة مدمجة في باب الصندوق الخلفي يمكن استخدامها للجلوس والاستمتاع بالهواء الطلق.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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