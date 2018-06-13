قال محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا إيجيبت" لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، إن الشركة تعاقدت بشكل رسمي مع شركة ريفولتا أمريكا لتوريد السيارات الكهربائية المستعملة إلى مصر.
وأضاف بدوي أنه من المقرر وفقًا للاتفاقية المبرمة مع الشركة الأمريكية طرح ثلاثة طرازات للسيارات الكهربائية المستعملة وهي نيسان ليف، وكيا سول، وتيسلا.
وأكد أن السبب وراء التعاقد مع شركة من خارج الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي يرجع إلى أن تكلفة استيراد السيارات الكهربائية المستعملة من السوق الأمريكي، أقل بكثير من استيرادها من السوق الأوروبي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"ريفولتا إيجيبت"، أن الشركة تسعي في الوقت الحالي للحصول على وكالة شركة رومانية وأخرى أمريكية متخصصتين في إنتاج السيارات الكهربائية.
وعن شروط استيراد السيارة الكهربائية المستعملة التي تعاقدت "ريفولتا إيجيبت" على استيرادها، قال بدوي إن الشركة وضعت 4 شروط أساسية لاستيراد السيارات الكهربائية المستعملة وهي:
- ألا يتجاوز عداد المسافات الخاص بالسيارة 50 ألف كيلومتر.
- ألا تقل حالة أداء البطارية عن 95% مقارنة بحالتها وهي جديدة.
- الحالة العامة للسيارة داخليًا وخارجيًا "في حالة المصنع" .
- عدم تعرض السيارة مسبقًا لأي نوع من أنواع الحوادث الصغيرة أو الكبيرة.
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