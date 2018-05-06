قدمت كيا رسمياً نيرو 2019 EV الجديدة كلياً والكهربائية بالكامل في إكسبو السيارات الكهربائية العالمي بكوريا الجنوبية.
ألقينا أول نظرة عليها في نيرو EV الاختبارية، والموديل الإنتاجي لها يتشابه إلى حد كبير مع نيرو القياسية ونيرو الهايبرد، وبالرغم من ذلك فإن نيرو EV لديها مصد أمامي مميز وفتحات تهوئة رياضية ومصابيح أمامية على شكل سهم، كما أن الشبك الأمامي مغلق ويحتوي منفذ الشحن الكهربائي.
لدى السيارة الكهربائية فتحات تهوية سفلية ومشتت تهوية أمامي، كما أن خارجية نيرو EV تمتاز بزخرفات خضراء وعجلات 17 إنش، وأخيراً فإن خلفيتها مطابقة للموديل القياسي مع اختلاف طفيف يكمن في المصد المحتوي فتحات تهوية.
سيتم تقديم الموديل مع مجموعة أنظمة متطورة لمساعدة السائق يتضمنها تفادي الصدامات الأمامية، تنبيه مغادرة الحارة، مثبت السرعة الذكي، تنبيه الصدامات الخلفية.
وصحيح أن كيا لم تكشف بعد كامل مواصفات أداء نيرو EV، لكنها أكدت بأنها ستقدّم في نسختين، القياسية بطاريتها 39.2 كيلوواط توفر مدى كهربائي يكفي قطع 240 كيلومتر بالشحنة الواحدة، على أن تكون بطارية الموديل الأعلى تكلفة 64 كيلوواط بمدى كهربائي 380 كيلومتر.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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