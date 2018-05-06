قدمت كيا رسمياً نيرو 2019 EV الجديدة كلياً والكهربائية بالكامل في إكسبو السيارات الكهربائية العالمي بكوريا الجنوبية.

ألقينا أول نظرة عليها في نيرو EV الاختبارية، والموديل الإنتاجي لها يتشابه إلى حد كبير مع نيرو القياسية ونيرو الهايبرد، وبالرغم من ذلك فإن نيرو EV لديها مصد أمامي مميز وفتحات تهوئة رياضية ومصابيح أمامية على شكل سهم، كما أن الشبك الأمامي مغلق ويحتوي منفذ الشحن الكهربائي.

لدى السيارة الكهربائية فتحات تهوية سفلية ومشتت تهوية أمامي، كما أن خارجية نيرو EV تمتاز بزخرفات خضراء وعجلات 17 إنش، وأخيراً فإن خلفيتها مطابقة للموديل القياسي مع اختلاف طفيف يكمن في المصد المحتوي فتحات تهوية.

سيتم تقديم الموديل مع مجموعة أنظمة متطورة لمساعدة السائق يتضمنها تفادي الصدامات الأمامية، تنبيه مغادرة الحارة، مثبت السرعة الذكي، تنبيه الصدامات الخلفية.

وصحيح أن كيا لم تكشف بعد كامل مواصفات أداء نيرو EV، لكنها أكدت بأنها ستقدّم في نسختين، القياسية بطاريتها 39.2 كيلوواط توفر مدى كهربائي يكفي قطع 240 كيلومتر بالشحنة الواحدة، على أن تكون بطارية الموديل الأعلى تكلفة 64 كيلوواط بمدى كهربائي 380 كيلومتر.