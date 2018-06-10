أعلنت شركة بورشه الألمانية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن أول سيارة كهربائية ستطرحها في الأسواق في العام القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الشركة الألمانية ستطلق اسم "تايكان" أي الحصان الصغير المفعم بالحيوية، على السيارة الجديدة.

وعلق أوليفر بلوم، رئيس الشركة، على اسم السيارة الجديدة قائلًا إن هذا الاسم مستوحى من حصان مدينة شتوتجارت الألمانية الذي يظهر على علامة بورشه.

تظهر تايكان في الصور المسربة كسيدان انسيابية ناتجة من تحويل 911 إلى سيارة ذات أربعة أبواب، بالإضافة إلى مصابيح LED أمامية منخفضة، وسقف مائل بعض الشيء فيما يعطيها مظهراً شبيه بالكوبيه، وتأتي مقصورتها مجهّزة بأربعة مقاعد، وأحدث التقنيات المتوفّرة.

وستأتي أعلى فئة من تايكان بقوة تزيد عن 600 حصان، والتي ستسمدها من محرّكاتها الكهربية، التي ستمكّنها من التسارع من 0 إلى 62 ميل/سا في أقل من 3.5 ثانية.

وسيبدأ سعر الموديل القياسي منها من 85,000 دولار أمريكي، حيث أنها ستأتي بقوة حوالي 402 حصان.